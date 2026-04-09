"Я на мид": в World of Warcraft появилась легендарная карта из Counter-Strike

Система домовладения в World of Warcraft наконец-то в полной мере раскрывает безграничный творческий потенциал фанатов MMO. В то время как большинство игроков заняты обустройством уютных таверн и фэнтезийных замков, один из находчивых игроков решил перенести в MMORPG атмосферу знаменитого тактического шутера, до мельчайших деталей воссоздав культовую карту Dust 2 из Counter-Strike.

Автором необычного кроссовера выступил пользователь Reddit под ником Edengonedark. Ему удалось настолько мастерски скомпоновать базовые предметы декора, что при первом взгляде на скриншоты бывает трудно узнать знакомый движок World of Warcraft. Четкие контуры ящиков на плентах и искусная иллюзия голубого неба делают локацию максимально правдоподобной. Отдельного внимания заслуживают знаменитый автомобиль на точке респауна спецназа, который энтузиасту пришлось собирать из деревянных полок, половиков и тарелок из-под фруктов.

По словам Edengonedark, это был самый сложный проект в его практике. Главной проблемой оказалась недостаточная высота потолков в виртуальном помещении, а из-за того, что камни и ковры в игре категорически отказывались лежать идеально ровно на поверхности, автор «психовал и выходил из игры примерно по 40 раз за день».

Усилия не прошли даром — проект завирусился и привлек внимание самих разработчиков из Blizzard. На официальной странице World of Warcraft в социальной сети X появилось шуточное видео в стиле CS: камера от первого лица показывает орка с ножом в руках, который выполняет распрыжку. Пост сопровождался ироничным вопросом от создателей: «Когда идем на точку B?».

Увидеть версию Dust 2 в World of Warcraft можно лично — для этого необходимо играть на европейских серверах. Впрочем, автор отметил, что локация надежно спрятана в его виртуальном жилище, и чтобы найти знакомую архитектуру шутера, гостям придется петлять и пройти через специальный потайной проход.