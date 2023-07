За последний месяц Blizzard забанили свыше 120 тысяч аккаунтов игроков в World of Warcraft за нечестную игру

На официальном форуме World of Warcraft был опубликован пост, в котором разработчики игры отчитались о принятых мерах против нечестных игроков. Было забанено свыше 120 тысяч аккаунтов игроков в WoW Classic и Wrath of the Lich King Classic за использование читов, ботов и прочих моментов, которые нарушают правила игры.

Для обеспечения большей прозрачности касательно мер, предпринимаемых против мошеннических учетных записей, далее приводится их число за последний месяц, июнь 2023 года. Всего за последний месяц меры были предприняты касательно следующего числа мошеннических учетных записей WoW: 127014.



Все эти меры связаны с использованием так называемых "читов" и "эксплойтов" и в основном представляют собой окончательные блокировки или 6-месячные приостановки действия учетных записей.



В это число не входят отдельно принятые меры за нарушения правил выбора имени персонажа или внутриигрового общения. Мы продолжим и дальше совершенствовать наши методы и противодействовать вредоносным учетным записям на ежедневной основе.



Спасибо за внимание! – Команда WoW.

Разработчики World of Warcraft каждые несколько месяцев публикуют отчеты, где публикуют результаты по блокировкам аккаунтов за нечестную игру. Например в марте текущего года было заблокировано около 170 тысяч аккаунтов.