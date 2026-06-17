Загадочный World of Warcraft Camelot подогрел слухи о WoW Classic+: фанаты ждут большое переосмысление классики

Сообщество World of Warcraft вновь заговорило о возможном появлении WoW Classic+ после того, как датамайнеры обнаружили в файлах игры загадочное упоминание проекта под названием World of Warcraft Camelot. Находка уже породила множество теорий и заставила игроков строить догадки о будущем классической версии культовой MMORPG.

Первыми на необычные данные обратили внимание специалисты портала Wowhead. Согласно обнаруженной информации, World of Warcraft Camelot связан с патчем 1.60 — одной из ранних версий оригинальной игры, выпущенной ещё в 2006 году. Более того, в файлах упоминаются варианты с уровнями сложности «Героический» и «Эпический», что может указывать на отдельный игровой режим или даже самостоятельную версию проекта.

На данный момент Blizzard не комментировала находку, поэтому вся информация остаётся на уровне слухов и предположений. Тем не менее многие поклонники считают её очередным намёком на давно обсуждаемый проект WoW Classic+.

Под этим неофициальным названием обычно подразумевается альтернативное развитие классической версии World of Warcraft с новым контентом, механиками и обновлениями без привязки к современной сюжетной линии основной MMORPG. Многие сравнивают такую концепцию с Old School RuneScape, которая успешно развивается отдельно от основной версии игры.

Интерес подогревают и предыдущие заявления Blizzard. В прошлом году компания сообщала, что работает над долгосрочным будущим WoW Classic, а представители студии уже не раз намекали на планы по развитию классического направления. Кроме того, ранее несколько известных создателей контента рассказывали о визите в Blizzard для знакомства с неанонсированными материалами.

Пока World of Warcraft Camelot остаётся загадкой, однако находка выглядит достаточно значимой, чтобы вновь разжечь ожидания сообщества. Если за этим названием действительно скрывается WoW Classic+, то официальный анонс вполне может состояться на BlizzCon, который пройдёт позже в этом году. Пока же игрокам остаётся лишь внимательно следить за новыми утечками и ждать комментариев от Blizzard.