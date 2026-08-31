Закрытие фанатского сервера Project Ascension вызвало волну критики и бойкот Blizzard со стороны игроков

Юридическое давление со стороны компании Blizzard Entertainment привело к прекращению работы популярного фанатского сервера Project Ascension, предлагавшего бесклассовую систему прокачки в мире World of Warcraft. Судебное разбирательство и последующее урегулирование претензий поставили точку в существовании проекта, что вызвало бурную реакцию фанатского сообщества на платформе Reddit.

Игрок под ником subsnakee опубликовал открытое письмо к разработчикам оригинальной игры и авторам модификации. Пользователь по имени Илья отметил, что проводил время в World of Warcraft со времен дополнения The Burning Crusade, однако окончательно забросил официальные сервера после релиза Shadowlands. По его словам, череда спорных дизайнерских решений и неудачных обновлений со стороны Blizzard Entertainment методично уничтожала интерес к игре, тогда как кастомный сервер сумел вернуть давно забытые эмоции от исследования Азерота.

В обращении также подробно затронут вопрос региональных ограничений. Автор подчеркнул, что уход американской компании с российского рынка создал непреодолимую стену для обычных пользователей, вынужденных использовать сложные обходные пути ради доступа к актуальному контенту. На этом фоне независимый сервер стал полноценным убежищем для аудитории, которая столкнулась с полным безразличием со стороны издателя.

Ключевой претензией к руководству Activision Blizzard стало избирательное правоприменение. Автор обращения признал, что компания формально права с точки зрения закона и защищает интеллектуальную собственность, монетизированную сторонними разработчиками. При этом он указал на явное лицемерие правообладателя, который полностью игнорирует другие крупные пиратские площадки вроде Sirus или Wowcircle из-за сложностей судебных разбирательств в чужой юрисдикции, но обрушивает весь административный ресурс на уязвимые и самобытные проекты.

Действия издателя подтолкнули разочарованных игроков к объявлению бойкота. В тексте письма утверждается, что многие фанаты дали принципиальное обещание больше не тратить ни 1 цента на продукты Activision Blizzard. По оценке автора, в погоне за юридической стерильностью и финансовой выгодой корпорация в очередной раз доказала, что сухие метрики отчетов и простые цели всегда будут для нее важнее людей, которые поддерживали жизнь в игре.

Публикация вызвала ожесточенную дискуссию среди посетителей форума. Часть комментаторов поддержала действия Blizzard Entertainment, заявив, что корпорация обязана защищать свою собственность, а любая коммерциализация чужого контента закономерно ведет к закрытию серверов. Другие игроки раскритиковали официальную версию World of Warcraft, отметив творческий кризис разработчиков и их неспособность предложить сообществу столь же качественный игровой опыт, каким отличались закрытые фанатские проекты Turtle WoW, Bronzebeard и Project Ascension.