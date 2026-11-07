Запуск WoW Forever стал рекордным в истории франшизы

Blizzard опубликовала в соцсетях пост об успехе World of Warcraft: Forever - MMORPG, основанной на версии 2004 года, но с рядом улучшений и дополнительным контентом.

Новинка показала лучший результат в истории WoW по пиковому числу одновременных игроков, заявили в компании. Кроме того, World of Warcraft: Forever привлекла рекордное за всю историю MMORPG количество вернувшихся игроков.

«Поздравляем всех, вы вошли в историю!» - говорится в сообщении. Разработчики поблагодарили аудиторию WoW за поддержку, сопроводив анонс тематическим артом.

Ранее запуск Forever уже отмечали как один из самых гладких в истории серии: серверы выдержали наплыв игроков без значительных очередей и лагов.