Авторы "Мир Кораблей" анонсировали коллаборацию с "Арией"

Фанатов ждут косметические предметы и командиры с уникальной озвучкой.
Разработчики «Мира кораблей» объявили о коллаборации с российской группой «Ария». В игру добавят специальные предметы, новый облик для линкора St. Vincent, а также несколько командиров с уникальной озвучкой — Владимира Холстинина, Виталия Дубинина и маскота Жорика.
Коллаборация пройдет в несколько этапов и закончится 6 декабря 2023 года. 17 ноября в «Мире кораблей» появятся особые задания, а 24 ноября — персонажи и коллекции. Спустя три дня участники группы проведут прямую трансляцию, на которой разыграют гитару с автографами. Победители также получат билеты на концерт в Санкт-Петербурге, где смогут пообщаться со своими кумирами.
После недавней выходки от WG я бы и лесту седьмой дорогой обходить начал.
21-го был на концерте их в ВТБ-Арене, там буквально чуть ли не за шиворот запихивали листовки с Миром Кораблей
А как не крути живой концерт это совершенно другие эмоции и приятная память на всю жизнь.Стоимость билета на живой концерт одной из твоих любимых групп ВСЕГДА себя оправдывает сполна !
Я как то ходил на концерт раскольникова. Там все были обгашеные пьяные, в итоге он спел 1 песню за 4 часа и все начали угарать какой то фигней.
И это тебе запомнится на всю жизнь ну прикольно же было)