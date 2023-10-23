Авторы "Мир Кораблей" анонсировали коллаборацию с "Арией"

Фанатов ждут косметические предметы и командиры с уникальной озвучкой.

Разработчики «Мира кораблей» объявили о коллаборации с российской группой «Ария». В игру добавят специальные предметы, новый облик для линкора St. Vincent, а также несколько командиров с уникальной озвучкой — Владимира Холстинина, Виталия Дубинина и маскота Жорика.

Коллаборация пройдет в несколько этапов и закончится 6 декабря 2023 года. 17 ноября в «Мире кораблей» появятся особые задания, а 24 ноября — персонажи и коллекции. Спустя три дня участники группы проведут прямую трансляцию, на которой разыграют гитару с автографами. Победители также получат билеты на концерт в Санкт-Петербурге, где смогут пообщаться со своими кумирами.