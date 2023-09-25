В Мир Кораблей анонсировали операцию "Последний поход Трансильвании"

Lesta Games анонсировали контент предстоящего обновления 12.9 в Мир Кораблей, рассказав про особую операцию к Хэллоуину, новую технику и интерфейс.

В раннем доступе появятся японские линкоры Yumihara, Adatara и Bungo. Скрытые линейные крейсеры предложат дальнобойные орудия и снаряжение "Корректировщик огня с высокоточной оптикой".

Также введут тематические камуфляжи "Рассвет на горе Фудзи", "Кураоками" и "Мидзути", памятный флаг и коллекцию-пазл "Героическая схватка" из 60 элементов и призом - Tsurugi.

Специально в честь Хэллоуина подготовлена финальная часть операции "Последний поход Трансильвании", капитанам вновь придется прорываться через Портал нежити, защищая "Трансильванию".

Участвуя на кораблях VII-IX уровней нужно победить сумеречный флот и босса "Распутина", получив достойные призы.

Дополнительно в онлайн игре обновят функционал покупки и продажи сигналов, а также улучшат интерфейс навигационных кнопок.