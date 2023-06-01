В Мир Кораблей анонсировали события "Покорение Средиземноморья" и "Летние дни"

31 мая 2023 года опубликован бюллетень разработки обновления 12.5 в Мир Кораблей, команда Lesta Games готовит несколько ивентов и улучшенный режим "Асимметричный бой".
Событие "Покорение Средиземноморья" выполнено в сеттинге альтернативной Первой мировой, участники смогут открыть корабль IX Jäger, командира Felix von Paar и камуфляж "Вечный двигатель".
Ивент "Летние дни" позволит зарабатывать специальную валюту в процессе прокачки боевого пропуска и выполнения задач.
Обменять средства можно на разные наборы подарков в Адмиралтействе и West Virginia '44 в камуфляже "Восставший из пепла".
Вернут игровой формат "Асимметричный бой", где 6 игроков сражаются против 12 ИИ врагов. Разработчики существенно улучшили интеллект компьютерных противников.