В Мир Кораблей стал доступен контент по кинофильму "Кавказская пленница"

С 6 по 27 сентября в Мир Кораблей доступен уникальный контент по кинофильму "Кавказская пленница", разработчики предлагают заработать особых командиров, корабль, камуфляж и косметические предметы.

Временно введена специальная валюта "Киножетоны", которую можно получить за выполнение боевых задач, открытие последовательных наборов за дублоны в Адмиралтействе.

Командиры Трус, Балбес и Бывалый выполнены в образе из кино, получив оригинальную анимацию и озвучку. Игроки услышат знакомые фразы из фильма, а каждый командующий обойдется в 1500 жетонов.

Дополнительно есть возможность заполучить камуфляж "Красный кабриолет" для судна "Грозовой", флаг "Мосфильм" и другие тематические итемы.

Сейчас команда Lesta Games готовит крупное обновление 12.8 ко Дню рождения проекта.