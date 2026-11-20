Студия Wargaming отметила девятую годовщину выхода World of Warships в цифровом магазине Steam запуском бесплатной раздачи тематического набора косметических предметов 9 Years on Steam Pack.

В отличие от прошлых акций, в этот раз игрокам не нужно охотиться за ограниченными ключами на сторонних площадках. Чтобы навсегда оставить подарок на аккаунте, достаточно добавить бесплатную базовую версию игры в свою библиотеку Steam, а затем забрать само дополнение на его странице. Сделать это можно до 27 ноября, 21:00 по московскому времени — после завершения акции набор уберут из магазина.

В состав 9 Years on Steam Pack входят:

два постоянных камуфляжа в стиле Steam;

юбилейный флаг;

две нашивки (стандартная и праздничная) и фон для неё.

Помимо бесплатной раздачи, разработчики также запустили распродажу остальных платных комплектов для World of Warships в Steam со скидками до 90% — она продлится до того же срока. Стоит учитывать, что международная версия игры от Wargaming недоступна в российском регионе магазина, поэтому забрать подарок смогут только владельцы аккаунтов других стран.