World War 3 окончательно закроют спустя годы попыток спасти игру

Разработчики World War 3 объявили о прекращении поддержки проекта и скором отключении серверов. Играть в многопользовательский шутер можно будет только до 3 августа 2026 года, после чего игра станет недоступна.

Изначально World War 3 была выпущена студией The Farm 51 в раннем доступе и позиционировалась как реалистичный военный онлайн-шутер с масштабными сражениями в современных городах, включая Варшаву, Берлин и Москву. Несмотря на высокий интерес на старте, проекту так и не удалось удержать стабильную аудиторию.

Позднее права на игру перешли к Wishlist Games, которая обещала дать проекту второй шанс и открыть для него новую главу. Однако даже после смены команды разработчиков ситуация не изменилась. В последние месяцы пиковый онлайн World War 3 составлял всего от 40 до 70 игроков, тогда как абсолютный рекорд за всё время существования игры превышал 11,7 тысячи пользователей одновременно.

В официальном обращении команда поблагодарила сообщество за многолетнюю поддержку, отзывы, создание контента и помощь в развитии проекта. Разработчики признали, что решение о закрытии далось им непросто, однако дальнейшая поддержка игры больше невозможна.