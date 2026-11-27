В каталоге магазина приложений RuStore доступен World War Heroes — мобильный онлайн-шутер с оружием времен Второй мировой. На картах вместе с пехотой сражается военная техника, а в перестрелках многое решают выбор ствола, класс бойца и его навыки.

От Сталинграда до Нормандии

Действие World War Heroes разворачивается на картах, вдохновленных реальными сражениями Второй мировой войны. Среди локаций — Сталинград, Берлин, Рейхстаг, Нормандия, Финляндия, База подлодок и Прохоровка.

Карты отличаются не только оформлением, но и расположением укрытий, открытых участков и обходных маршрутов. На одних выгоднее контролировать дальние прострелы, на других приходится постоянно перемещаться и вступать в ближние перестрелки.

Разработчики продолжают перерабатывать старые локации и добавлять новые. Например, на обновленной «Бастони» появились дополнительные проходы, укрытия и лестницы, по которым можно обойти снайперские позиции. А на карте «Театр» перестрелки проходят среди колонн, в коридорах, на балконах и прямо на сцене.

На одних картах с пехотой сражается и техника: в игре есть танки, грузовики и внедорожники. Танки позволяют поддерживать наступление союзников огнем, пока пехота занимает позиции. Но основой игры остаются перестрелки с оружием времен Второй мировой.

Оружие, классы и способности

В арсенале World War Heroes 230 единиц вооружения: в том числе 44 автомата, 40 снайперских винтовок, 30 пулеметов, 24 дробовика, 24 пистолета и 22 вида гранат. Любую пушку можно опробовать в «Стрельбище» — тестовом полигоне для проверки оружия. Стволы также прокачиваются: можно повысить урон, увеличить магазин, уменьшить отдачу или ускорить перезарядку. Поэтому одинаковое оружие у игроков с разной прокачкой может заметно отличаться по эффективности.

Есть также пять классов брони — снайпер, разведчик, штурмовик, пулеметчик и медик. Под каждый можно подбирать собственное вооружение и снаряжение.

У героев есть активные и пассивные навыки. Один из самых заметных активных — «Боевой пес»: он самостоятельно ищет противников и способен убить врага одним укусом. Среди других навыков — радиорадар, огнемет и стационарный пулемет.

Пассивные способности тоже влияют на тактику: Матиас увеличивает здоровье, когда стоит на месте, выстрелы Симоны замедляют врагов, Мамору получает две секунды неуязвимости после разрушения брони, а Ингрид автоматически перезаряжает второе оружие. Для персонажей также предусмотрены отдельные облики.

PvP, кланы и серии побед

Основа игры — сетевые PvP-матчи. Здесь есть привычные TDM (командный смертельный поединок) и Deathmatch (каждый сам за себя), захват точек, захват флага и несколько других командных режимов.

В World War Heroes есть рейтинги, сезонные активности и кланы. Участники кланов получают пассивные бонусы и доступ к клановому магазину. Дополнительные награды предусмотрены за игру в отряде и серии побед: чем длиннее серия, тем больше кредитов и опыта за матч.

PvE-рейды по расписанию

В обновлении 1.57 в World War Heroes появился кооперативный PvE-режим «Рейд». Он проходит по расписанию, поэтому между запусками режим может быть недоступен.

В отличие от обычных PvP-матчей, здесь отряд из четырех игроков проходит последовательность заданий против управляемых игрой врагов. Первый доступный сценарий получил название «Нюрнберг». Команде предстоит пробиться через несколько этапов, отбиться от волн противников и уничтожить танк. В финале игроков ждет Командир — босс с собственными боевыми механиками.

Для рейда предусмотрено несколько уровней сложности. Кроме него, несколько раз в год вместе с тематическими событиями запускаются другие временные PvE-режимы — с зомби и иными противниками.

Прокачка и внутриигровые покупки

World War Heroes распространяется бесплатно, однако значительная часть прогрессии завязана на улучшении оружия, брони и героев.

Ресурсы можно получать за матчи, ежедневные задания, контракты и участие в событиях. Есть боевой пропуск, сезонные награды и внутриигровой магазин. Отдельно работает «Спецгруз» — гача, в которой можно получить топовое оружие без доната. При этом прокачка влияет на боевые характеристики, поэтому в PvP можно встретить противника с заметно более сильным снаряжением. Без вложений развиваться возможно, но на улучшения потребуется больше времени.

Для тех, кто предпочитает ускорять прогресс, в игре доступны платные наборы, валюта и другие предложения. Оплачивать внутриигровые покупки можно через RuStore, не переходя на сторонние сайты.

World War Heroes подойдет поклонникам мобильных PvP-шутеров, которым интересны оружие времен Второй мировой, разные классы бойцов и подбор снаряжения. А во время тематических событий можно отвлечься от PvP и пройти временные PvE-испытания вместе с друзьями.

World War Heroes можно бесплатно скачать в RuStore.