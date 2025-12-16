Авторы World War Z готовят новую тюремную локацию - тизер обещает хаос и кровь

Разработчики кооперативного зомби-экшена World War Z анонсировали новое дополнение с тюремной тематикой. В социальных сетях студия Saber Interactive опубликовала короткий 30-секундный тизер, где показаны пустые и безмолвные коридоры тюрьмы. Несмотря на кажущуюся тишину, за дверями скрывается новая орда неупокоенных, готовая вырваться на свободу.

Подробности о содержании DLC и точной дате выхода разработчики обещают раскрыть в ближайшее время. Известно лишь, что дополнение продолжит традицию World War Z — сочетать кооперативное выживание с динамичными боями против огромных полчищ зомби.

World War Z вышла в 2019 году и с тех пор получила множество обновлений, улучшений и дополнений. Игра доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC. К сентябрю 2025 года общий тираж проекта превысил 30 миллионов копий, а анонс нового DLC лишь подогревает интерес фанатов к кооперативному зомби-экшену.