Для кооперативного зомби-шутера World War Z вышло обновление Chibi Rush

Сегодня для PC, PlayStation и Xbox вышло новое обновление Chibi Rush для кооперативного зомби-шутера World War Z от Saber Interactive. Бесплатное обновление, повышающее качество жизни, добавляет новое основное оружие, портреты персонажей и персонализированные рамки для всех игроков.

Еще больше расширьте свой арсенал за счет новой мощной модели основного оружия T3 - универсальной винтовки AUR, которая будет доступна всем игрокам автоматически. Благодаря высокой скорострельности, низкой отдаче и высочайшей точности AUR идеально подходит для точных и быстрых боев.

Начиная с сегодняшнего дня, для каждого персонажа можно разблокировать новые специальные портреты, которые будут отображаться в лобби и на внутриигровом табло. Кроме того, появится три новых персонализируемых рамы.

Также, для покупки доступны сразу два набора DLC с премиальными скинами для оружия, содержащие эксклюзивные скины для пяти видов оружия. В состав набора «Chibi Izzy Skins Pack» включены скины для компактного пистолета-пулемета Gal 9, арбалета Repeater X, автомата Bullup XTAR-95, винтовки S890 Shorty Compact Rifle и ракетницы MRL202 Commando Multitiro Rocket Launcher. Дополнительно можно купить «Chibi Kimiko Skins Pack» с пятью скинами для пулемета Geist 17, боевой винтовки S890, спортивного карабина PAC-15, штурмового карабина HW416 и карабина BF25.