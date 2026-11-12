Геймеры могут посетить Флориду ещё до релиза GTA 6 - для World War Z вышло обновление Viral State

Сегодня для World War Z вышло обновление Viral State и платное дополнение «Флорида» — они доступны на ПК, PlayStation и Xbox. Платный контент включает три совершенно новые карты, действие которых разворачивается во Флориде, а также четырёх игровых персонажей для кооперативного режима, что расширяет сюжет этого экшена о борьбе с ордами зомби.

Бесплатное обновление добавляет новые инструменты для сражений. Игрокам стали доступны тяжёлое оружие «Микропулемет» и оружие ближнего боя — парные камы; у каждого из них есть свои уникальные особенности и навыки. Кроме того, была переработана система ежедневных испытаний: улучшен интерфейс, добавлены новые таймеры, обновлены описания и появилась возможность задавать конкретные цели.

Одним из самых значимых нововведений стало появление режима от первого лица, доступного всем владельцам базовой игры. Эта функция, позволяющая глубже погрузиться в игровой процесс, теперь доступна бесплатно. Студия Saber Interactive также выпустила набор обликов «Летний зной», включающий косметические предметы для таких выживших, как Хироиджи Окада, Элоиза Дюран, Анхель Флорес и Марин Леблан.

Чтобы упростить доступ к накопившемуся контенту, в игру были добавлены издания «Year 1» и «Year 5». Издание «Year 1» включает оригинальные эпизоды (Нью-Йорк, Лондон, Токио, Иерусалим), а также кампании в Марселе, Риме и на Камчатке. Издание «Year 5» содержит весь предыдущий контент, а также эпизоды «Феникс», «Лас-Вегас», «Флорида» и официальный кроссовер с франшизой «Ходячие мертвецы» (The Walking Dead). Для коллекционеров стал доступен набор «Хранилище Армагеддона». Он открывает доступ ко всем ранее выпущенным платным косметическим предметам, а также ко всем будущим косметическим дополнениям, которые выйдут в течение жизненного цикла игры. В комплект входит более 20 наборов для оружия и персонажей — от классических «Пылающих черепов» (Burning Skulls) до новых вариантов летней одежды. В World War Z по-прежнему поддерживается полноценная кроссплатформенная игра между консолями и ПК.