Глава Saber считает, что популярность World War Z могла сподвигнуть Paramount к разработке сиквела фильма

В середине августа руководство Paramount Pictures объявило, что рассматривает "Войну миров Z" как одну из своих приоритетных франшиз. Для многих зрителей это стало сюрпризом: оригинальный фильм с Брэдом Питтом вышел в уже далёком 2014 году.
По словам Тима Уиллитса, главы Saber Interactive, на решение Paramount могла повлиять популярность игры World War Z, созданной по мотивам одноимённой книги:
В наш шутер сыграло 30 миллионов человек. Безумие, не правда ли? Мне никто ничего такого не говорил, но я видел новость про то, что Paramount хочет продолжить франшизу, и я уверен, что это могло произойти благодаря нашей игре.
Уиллитс намекнул, что Saber Interactive планирует в скором времени поделиться новостями об игре, но неизвестно идёт ли речь о крупном обновлении или о полноценном сиквеле.
В свою очередь сиквел фильма пока что тоже не был официально анонсирован, несмотря на недавние намёки от Paramount.
