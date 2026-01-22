"Ходячие мертвецы" возвращаются: World War Z получит новое DLC 29 января

Saber Interactive объявила точную дату выхода платного дополнения для кооперативного зомби-шутера World War Z, созданного по мотивам популярного сериала AMC «Ходячие мертвецы». Расширение поступит в продажу уже 29 января, хотя стоимость пока не раскрывается.

В новом DLC игроки смогут примерить роли культовых героев — Рика Граймса, Дэрила Диксона, Мишонн и Нигана — и пройти три уникальные сюжетные главы, действие которых разворачивается в известных локациях сериала: тюрьме, Александрии и мемориальной больнице «Грейди». Каждая миссия обещает динамичные сражения с ордами медленных, но смертельно опасных ходячих.

Дополнение предлагает новое оружие и экипировку: знаменитую бейсбольную биту «Люсиль» Нигана, катану Мишонн, а также два новых облика оружия — револьвер Рика и арбалет Дэрила. Игроки столкнутся и с новым особым зиком — шипованным ходячим, представляющим серьёзную угрозу на поле боя.

World War Z, выпущенная в 2019 году, уже зарекомендовала себя как захватывающий кооперативный шутер с масштабными ордами зомби по всему миру. Игра позволяет проходить миссии как в одиночку, так и с друзьями, создавая напряжённый и динамичный опыт выживания в условиях глобального апокалипсиса. Новое DLC обещает усилить этот эффект и подарить фанатам сериала возможность погрузиться в знакомый мир с совершенно новым уровнем интерактивности.