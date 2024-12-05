Количество поигравших World War Z: Aftermath превысило 25 млн человек. Новое обновление отправляет игроков в Лас-Вегас

World War Z: Aftermath, популярный кооперативный шутер от Saber Interactive, приглашает игроков отправиться в яркий и опасный Лас-Вегас с новым обновлением Sin City Apocalypse. Оно уже доступно на ПК (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.

Ключевое новшество — эпизод кампании «Вегас» за €9,99 / £8,49, включающий три новых миссии, которые перенесут игроков на Лас-Вегас-Стрип. Здесь вас ждут уникальные локации, эпическая схватка в казино и четверо новых выживших.

Игроки также могут пополнить арсенал бесплатным оружием WASP-180 Defensive SMG и брелоком Bells. А для тех, кто хочет выделиться, доступен премиальный «Vegas Skin Pack» с нарядом для новой героини Сары Бенедикт и ослепительными скинами для оружия.

Вместе с релизом обновления Saber Interactive сообщила о достижении 25 миллионов игроков.