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World War Z: Aftermath 16.04.2019
Экшен, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис, Кооператив
7.3 602 оценки

Количество поигравших World War Z: Aftermath превысило 25 млн человек. Новое обновление отправляет игроков в Лас-Вегас

butcher69
Новости

World War Z: Aftermath, популярный кооперативный шутер от Saber Interactive, приглашает игроков отправиться в яркий и опасный Лас-Вегас с новым обновлением Sin City Apocalypse. Оно уже доступно на ПК (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.

Ключевое новшество — эпизод кампании «Вегас» за €9,99 / £8,49, включающий три новых миссии, которые перенесут игроков на Лас-Вегас-Стрип. Здесь вас ждут уникальные локации, эпическая схватка в казино и четверо новых выживших.

Игроки также могут пополнить арсенал бесплатным оружием WASP-180 Defensive SMG и брелоком Bells. А для тех, кто хочет выделиться, доступен премиальный «Vegas Skin Pack» с нарядом для новой героини Сары Бенедикт и ослепительными скинами для оружия.

Вместе с релизом обновления Saber Interactive сообщила о достижении 25 миллионов игроков.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
BoomGoTinko

И снова DLC платное

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Angel LIFE

Еще и короткое, и ладно бы оно стоило 5 баксов, а то какие нахер десять баксов?

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Viking90

Те же яйца только вид сбоку:) Не, если обнова бесплатная, то можно погамать:)

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anzip

Viva Las Vegas

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