Релизный трейлер обновления Battle of Arizona для World War Z: Aftermath

Компания Saber Interactive объявила о выходе бесплатного обновления Battle of Arizona для World War Z: Aftermath. Обновление добавляет совершенно новую карту для режима Horde Mode XL (можно играть на PC, Xbox Series S|X и PlayStation 5), а также выпускает новый набор оружия Desert Defenders Weapon Pack.
В пресс-релизе говорится: "Расположенная в заброшенном военном музее в Фениксе, эта последняя карта доводит войну с роями до новых крайностей. Хватит ли у вас сил, чтобы удержать оборону против невозможных шансов?".
Что касается набора Desert Defenders, то это "премиум-пакет, включающий новое оружие ближнего боя Kukri, которое режет и колет, а также четыре новых скина для оружия военного класса, специально созданных для пистолета DE50, винтовки 1877 SBL, TMP5 SMG и дробовика M500. Desert Defenders Weapons Pack можно приобрести за €4,99 | £3,99".
Лучше бы сиквел уже делали или другую игру. 5 лет пичкать контентом ну такое...
С добрым утром, они делают warhammer 40 000 space marine 2