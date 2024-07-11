Релизный трейлер обновления Battle of Arizona для World War Z: Aftermath

Лицензированный кооперативный зомби-экшен, созданный по мотивам кинофильма World War Z.

Кооператив в World War Z рассчитан на четырех игроков. Мультиплеерная кампания сосредоточится на уникальных миссиях по выживанию на известных мировых локациях, включающих Нью-Йорк, Москву и Иерусалим.

Игроки будут использовать баррикады и элементы окружения для получения тактического преимущества, а также разнообразное оружие, чтобы давать отпор ордам живых мертвецов. В игре так же присутствует режим PvP с разными режимами. Особенностью является то, что на карте помимо игроков так же есть толпы зомби.