Режим "Орда" в World War Z станет еще хаотичнее с выходом обновления Limitless Strain

Для кооперативного зомби-шутера World War Z вышло бесплатное обновление Limitless Strain, которое уже доступно игрокам на PC, PlayStation и Xbox. Апдейт расширяет игровой процесс и предлагает пользователям новые возможности для кастомизации.

Главным нововведением стал свежий контент для режима «Орда», включающий семь ежедневных испытаний, дополнительные перки для оружия и шесть уникальных мутаторов. Новые модификаторы, такие как убийства только в голову или отключение ловушек, призваны сделать командные матчи более сложными и непредсказуемыми.

Дополнительно в игре появились новые косметические элементы, среди которых разблокируемые рамки профиля и награды за выполнение внутриигровых целей. Любители кастомизации также могут приобрести платные DLC-паки с тематическими обликами оружия для различных персонажей.

Важным техническим улучшением стала интеграция функции Xbox Play Anywhere. Теперь владельцы цифровой копии игры в экосистеме Microsoft могут без дополнительной платы играть как на консолях Xbox, так и на PC (через Microsoft Store). Прогресс и сохранения полностью синхронизируются между этими платформами.