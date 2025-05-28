Saber анонсировала VR-версию World War Z, которая выйдет 12 августа

Сегодня Saber Interactive представила World War Z VR, совершенно новый однопользовательский опыт от первого лица, основанный на блокбастере Paramount Pictures и самой продаваемой игровой франшизе Saber, в которую играют более 25 миллионов игроков по всему миру. World War Z VR, которая выйдет 12 августа 2025 года на Meta Quest и SteamVR, добросовестно переосмыслит напряженные действия оригинальной игры World War Z, чтобы создать самый захватывающий опыт зомби в виртуальной реальности. Сражайтесь с ордами до 200 зомби на экране одновременно, поразительный технический подвиг для VR, который подвергнет ваши навыки окончательному испытанию.

World War Z VR создана с нуля, чтобы запечатлеть легендарный масштаб и действие серии для давних поклонников и энтузиастов виртуальной реальности. Каждая игровая механика оригинальной World War Z была полностью переосмыслена для VR, чтобы обеспечить захватывающее чувство реализма и волнения с каждым моментом.

Сразитесь с ордами нежити в обширных средах в трех уникальных локациях — Нью-Йорке, Токио и Марселе. Настройте свой вызов в соответствии со своим стилем игры с помощью разнообразных персонажей, оружия, перков и настроек сложности на выбор.