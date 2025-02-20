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World War Z: Aftermath 16.04.2019
Экшен, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис, Кооператив
7.3 633 оценки

В Epic Games Store стартовала раздача World War Z: Aftermath и Garden Story

monk70
Новости

Магазин Epic Games снова предлагает раздачу для ПК-геймеров, и на этот раз это две игры. Предложение прошлой недели F1 Manager 2024 теперь заменено на World War Z: Aftermath и Garden Story. Как всегда, у вас есть семь дней, чтобы добавить игры в свою библиотеку.

World War Z: Aftermath представляет собой кооперативный шутер для четырех игроков, в котором команда сражаются с огромными ордами зомби, выполняя задания. Это обновление Aftermath, созданное на основе оригинальной World War Z, включает в себя дополнительные кампании, которые переносят игроков в Ватикан и Россию, расширенную систему классов, режим от первого лица, переработанный ближний бой и еще более крупные стаи нежити.

Garden Story — это инди-игра, которая сочетает в себе аспекты исследования, боя и управления сообществом. Играя за Конкорда, вам поручено защищать деревню Гроув от надвигающейся угрозы, а также заботиться о жителях, ремонтируя здания и удовлетворяя другие их потребности.

Объедините расколотое сообщество в качестве недавно назначенного Хранителя Рощи. Путешествуйте по яркому острову, чтобы бороться с инвазивной Гнилью, вдохновляйте его жителей и восстанавливайте свой дом. Вам не придется делать это в одиночку: фруктовые друзья ждут, готовые протянуть руку помощи.

31
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Роман2006Рус

Годнота на сегодня

4
SpLiT KoT

халяву мы любим

2
Лидер 666

уже раздавали Z ( от 3 лица) теперь от 1го , но игра хорошая, особенно если есть компания.

2
Пользователь ВКонтакте

а была просто world war Z она заменилась или её не в эпике раздавали? // Кирилл Гордый

1
Пользователь ВКонтакте

Забрал повторно с дополнением (оно прям пишет что есть базовая игра) // Алексей Хромаков

0
Axel Denisenko
а была просто world war Z она заменилась или её не в эпике раздавали?

Да, изначально была World War Z (её раздавали в EGS), которая вышла весной 2019 года, в оригинал сыграло большее 15 млн. игроков, а потом они решили сделать большой апдейт, новые локации, персонажей, 4к разрешение, новые орды и поведение зомби, переосмысленная прогрессия персонажей и всеми дополнениями, т.е. сейчас это самая полная версия игры (World War Z + Game of the Year).

0
Пользователь ВКонтакте

Крутая // Alexander Sbercotoff

0
Пользователь ВКонтакте

Зпбрал // Alex Goschko

0
WerGC

World War Z: Aftermath щедрый подарок,молодцы наши ребята

0
Пользователь ВКонтакте

Забрал, // Руслан Мошев

0
Agent Qracle

Лучше в стиме купите - стоит того чтобы поддержать

0
Snake2105

Много раз продавалась в стиме по скидке но забрал её в итоге бесплатно)

0