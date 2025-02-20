В Epic Games Store стартовала раздача World War Z: Aftermath и Garden Story

Магазин Epic Games снова предлагает раздачу для ПК-геймеров, и на этот раз это две игры. Предложение прошлой недели F1 Manager 2024 теперь заменено на World War Z: Aftermath и Garden Story. Как всегда, у вас есть семь дней, чтобы добавить игры в свою библиотеку.

World War Z: Aftermath представляет собой кооперативный шутер для четырех игроков, в котором команда сражаются с огромными ордами зомби, выполняя задания. Это обновление Aftermath, созданное на основе оригинальной World War Z, включает в себя дополнительные кампании, которые переносят игроков в Ватикан и Россию, расширенную систему классов, режим от первого лица, переработанный ближний бой и еще более крупные стаи нежити.

Garden Story — это инди-игра, которая сочетает в себе аспекты исследования, боя и управления сообществом. Играя за Конкорда, вам поручено защищать деревню Гроув от надвигающейся угрозы, а также заботиться о жителях, ремонтируя здания и удовлетворяя другие их потребности.

Объедините расколотое сообщество в качестве недавно назначенного Хранителя Рощи. Путешествуйте по яркому острову, чтобы бороться с инвазивной Гнилью, вдохновляйте его жителей и восстанавливайте свой дом. Вам не придется делать это в одиночку: фруктовые друзья ждут, готовые протянуть руку помощи.