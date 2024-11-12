В новом дополнении кооперативный зомби-шутер World War Z: Aftermath отправляется в Лас-Вегас

Saber Interactive сегодня объявила, что World War Z: Aftermath, кооперативный зомби-шутер, основанный на блокбастере Paramount Pictures, отправляется в Лас-Вегас для своего следующего расширения с новым обновлением Sin City Apocalypse, которое выйдет 5 декабря 2024 года на ПК, PlayStation и Xbox.

Главным событием торжественного открытия станет новый эпизод премиум-сюжетной кампании «Вегас», включающий три новые миссии в новых локациях карты и четырех новых выживших. Также будут новые премиум-косметические предметы, а также бесплатный контент, такой как оружие WASP-180 Defensive SMG и новый брелок Bells.

На фоне ярких огней Города грехов, эпизод истории «Вегас» представляет четырех новых выживших в битве, которая проведет вас через сердце Стрипа в грандиозное казино. Сражайтесь с зомби за выживание, наслаждаясь видами и звуками города, но не забывайте: это не отпуск.

Игроки Aftermath также смогут получить новый премиум-пакет DLC «Vegas Skin Pack» 5 декабря, включающий гламурный наряд для новой выжившей Сары Бенедикт, а также четыре ослепительных новых скина оружия, по одному для пистолета Protector 1911, спортивного карабина PAC-15, оборонительного пистолета-пулемета WASP-180 и многозарядной винтовки 1877 SBL.