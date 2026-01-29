В World War Z стартовал кроссовер с Ходячими мертвецами

Сегодня два самых ужасающих апокалипсиса наконец встречаются в новом DLC World War Z x The Walking Dead для World War Z, самого продаваемого кооперативного зомби-шутера от Saber Interactive, основанного на блокбастере Paramount Pictures. Этот новый эпизод кампании перенесёт игроков в легендарный мир «Ходячих мертвецов» от AMC, чтобы они пережили новую битву за выживание против кошмара нежити.
DLC World War Z x The Walking Dead включает три новые сюжетные главы с участием самых легендарных персонажей и локаций из культовой франшизы AMC. Играйте за Рика Граймса, Дэрила Диксона, Нигана и Мишонн — с голосами Эндрю Линкольна и Нормана Ридуса, вновь озвучивающих своих любимых персонажей — и сражайтесь с нежитью от тюрьмы до безопасной зоны Александрии и до больницы Грейди Мемориал. Вам предстоит бороться за выживание против новых версий печально известных роев Зика из World War Z, вдохновлённых более медлительными, но не менее смертоносными ходячими мертвецами из «Ходячих мертвецов».
Особенности DLC World War Z x The Walking Dead:
- Три новые главы, вдохновлённые самыми знаковыми локациями «Ходячих мертвецов»: тюрьма, безопасная зона Александрии и больница Грейди Мемориал
- Четыре игровых персонажа: Рик Граймс, Дэрил Диксон, Мишонн и Ниган
- Два новых вида оружия ближнего боя: катана Мишонн и бита Нигана «Люсиль»
- Два новых скина для оружия: револьвер Рика и арбалет Дэрила
- Новые враги: фирменные Зики из World War Z превратились в смертоносных ходячих мертвецов
- Новый особый Зик — Шипастые ходячие мертвецы: ещё более смертоносный вариант ходячих мертвецов с более прочной защитой, неуязвимый для ближнего боя, пока его не собьют с ног. Убейте их, нанеся достаточно урона, а затем быстро добейте в ближнем бою, прежде чем они снова поднимутся.
Онлайн это не спасёт. Игра мертва.
длс по цене игры
что ты несёшь болезный!? Игра 1900 стоит и длс 550рублёв, все предыдущие длц столько же стоили