В World War Z стартовал кроссовер с Ходячими мертвецами

Сегодня два самых ужасающих апокалипсиса наконец встречаются в новом DLC World War Z x The Walking Dead для World War Z, самого продаваемого кооперативного зомби-шутера от Saber Interactive, основанного на блокбастере Paramount Pictures. Этот новый эпизод кампании перенесёт игроков в легендарный мир «Ходячих мертвецов» от AMC, чтобы они пережили новую битву за выживание против кошмара нежити.

DLC World War Z x The Walking Dead включает три новые сюжетные главы с участием самых легендарных персонажей и локаций из культовой франшизы AMC. Играйте за Рика Граймса, Дэрила Диксона, Нигана и Мишонн — с голосами Эндрю Линкольна и Нормана Ридуса, вновь озвучивающих своих любимых персонажей — и сражайтесь с нежитью от тюрьмы до безопасной зоны Александрии и до больницы Грейди Мемориал. Вам предстоит бороться за выживание против новых версий печально известных роев Зика из World War Z, вдохновлённых более медлительными, но не менее смертоносными ходячими мертвецами из «Ходячих мертвецов».

Особенности DLC World War Z x The Walking Dead: