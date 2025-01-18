В World War Z значительно улучшен пользовательский интерфейс и повышена общая стабильность

Компания Saber Interactive выпустила обновление для World War Z, улучшающее качество жизни. Патч не только исправляет различные ошибки, но и улучшает впечатления от игры благодаря изменениям в пользовательском интерфейсе.

Начиная с этой недели в HUD можно найти информацию о получении предметов и местонахождении жетонов. Кроме того, появилась дополнительная анимация на панели выносливости, которая активируется во время пылевых бурь.

Среди других изменений в World War Z - исправление ошибок в DLC Sin City Apocalypse, добавление звуковых эффектов в электрические разряды во второй главе и исправление ошибки, из-за которой спящие зомби не реагировали на игроков в Extinction.

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте Saber.

World War Z доступна для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК. Подписчики PS Plus Extra или Deluxe могут добавить игру в свою библиотеку без дополнительной платы.