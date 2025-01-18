В World War Z значительно улучшен пользовательский интерфейс и повышена общая стабильность

Компания Saber Interactive выпустила обновление для World War Z, улучшающее качество жизни. Патч не только исправляет различные ошибки, но и улучшает впечатления от игры благодаря изменениям в пользовательском интерфейсе.
Начиная с этой недели в HUD можно найти информацию о получении предметов и местонахождении жетонов. Кроме того, появилась дополнительная анимация на панели выносливости, которая активируется во время пылевых бурь.
Среди других изменений в World War Z - исправление ошибок в DLC Sin City Apocalypse, добавление звуковых эффектов в электрические разряды во второй главе и исправление ошибки, из-за которой спящие зомби не реагировали на игроков в Extinction.
С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте Saber.
World War Z доступна для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК. Подписчики PS Plus Extra или Deluxe могут добавить игру в свою библиотеку без дополнительной платы.
Получается не зря , когда-то в эпике её забрал на халяву 🤭 // Андрей Щепилов
Им бы силы бросать на свои новые игры // Михаил Чернышев
До сих пор играю в эту игру с друзьями и они стабильно поддерживают её неплохими обновлениями. Но раз в год, стабильно выпускают одну новую локацию полноценную, а игре-то уже сколько лет.
сколько людей там нужно для коопа, чтобы было интересно?
План поиграть, но как в L4D2 в своё время, мы ставили макс. лвл сложности и проходили миссию за миссией
там челлендж такой есть интересный с хай лвлвом сложности? просто побегали с другом как то 1-2 миссии и не сказал бы, что она показалась прям "интересной", может если вкатиться нормально , то и будет нормально, хз)
и сюжет то там какой-то есть? или игра типа "вот вам миссия рандомная , делайте"?
это что за х... у нее на кофте ?
аххахах столько лет и подтянули производительность вот он гомно двигло анрил // Андрей Павлов
У меня с этой игрой в плане производительности никогда не было проблем.
Какой анрил? Прежде чем пукать изучи вопрос, алеша
Вулкан в игре есть, с производительностью все ок