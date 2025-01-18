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World War Z: Aftermath 16.04.2019
Экшен, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис, Кооператив
7.3 617 оценок

В World War Z значительно улучшен пользовательский интерфейс и повышена общая стабильность

Gruz_
Новости

Компания Saber Interactive выпустила обновление для World War Z, улучшающее качество жизни. Патч не только исправляет различные ошибки, но и улучшает впечатления от игры благодаря изменениям в пользовательском интерфейсе.

Начиная с этой недели в HUD можно найти информацию о получении предметов и местонахождении жетонов. Кроме того, появилась дополнительная анимация на панели выносливости, которая активируется во время пылевых бурь.

Среди других изменений в World War Z - исправление ошибок в DLC Sin City Apocalypse, добавление звуковых эффектов в электрические разряды во второй главе и исправление ошибки, из-за которой спящие зомби не реагировали на игроков в Extinction.

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте Saber.

World War Z доступна для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК. Подписчики PS Plus Extra или Deluxe могут добавить игру в свою библиотеку без дополнительной платы.

8
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Получается не зря , когда-то в эпике её забрал на халяву 🤭 // Андрей Щепилов

3
Пользователь ВКонтакте

Им бы силы бросать на свои новые игры // Михаил Чернышев

1
Андрей Златов

До сих пор играю в эту игру с друзьями и они стабильно поддерживают её неплохими обновлениями. Но раз в год, стабильно выпускают одну новую локацию полноценную, а игре-то уже сколько лет.

0
my musical world

сколько людей там нужно для коопа, чтобы было интересно?
План поиграть, но как в L4D2 в своё время, мы ставили макс. лвл сложности и проходили миссию за миссией
там челлендж такой есть интересный с хай лвлвом сложности? просто побегали с другом как то 1-2 миссии и не сказал бы, что она показалась прям "интересной", может если вкатиться нормально , то и будет нормально, хз)

и сюжет то там какой-то есть? или игра типа "вот вам миссия рандомная , делайте"?

0
KILLA06

это что за х... у нее на кофте ?

0
Пользователь ВКонтакте

аххахах столько лет и подтянули производительность вот он гомно двигло анрил // Андрей Павлов

-8
Max P

У меня с этой игрой в плане производительности никогда не было проблем.

6
SHLUZ

Какой анрил? Прежде чем пукать изучи вопрос, алеша

0
NOSFER4TU

Вулкан в игре есть, с производительностью все ок

0