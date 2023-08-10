World War Z: Aftermath получила обновление "Святой террор" с новой картой, оружием и испытаниями ©

Вышло новое обновление «Святой террор» для World War Z: Aftermath, кооперативного зомби-шутера от Saber Interactive, вдохновленного блокбастером Paramount Pictures 2013 года. Это последнее обновление, доступное сегодня на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One, содержит массу новых функций, в том числе новую карту Рима для Horde Mode XL, четвертый путь обновления для всех классов, новое оружие и перки к оружию, новые испытания и многое другое.

Режим Horde Mode XL дебютировал ранее в этом году, и теперь игроки могут испытать его сверхмасштабное действие на второй карте: Риме. Сражайтесь за выживание в тени Колизея против особых волн, наполненных более чем 1000 голодных зомби. Режим испытаний, который позволяет игрокам увеличивать сложность с помощью вращающихся мутаторов для получения больших наград, также теперь доступен для ранее выпущенной карты Токио Horde Mode XL.

Кроме того, в стандартный режим «Орда», а также в ежедневные и еженедельные испытания были добавлены новые мутаторы, и теперь игроки могут искать товарищей по команде для режимов «Орда» и «Орда XL» с помощью системы быстрого поиска.

Сегодняшнее обновление также значительно улучшает прогресс игрока благодаря новому четвертому пути улучшения для всех классов, предлагающему девять новых привилегий для каждого класса. Члены группы ИИ теперь также имеют свои собственные классы и могут использовать специальные способности, такие как солдатские гранаты, сумка с припасами ремонтника и стим-пистолет медика.

Вам понадобится серьезная огневая мощь, чтобы справиться со всеми этими новыми угрозами, и сегодняшнее обновление предоставит вам два бесплатных новых оружия — магазинную винтовку SBL 1877 года, обеспечивающую высокий урон и точность рычажного действия, и многоцелевую винтовку MRL202 «Commando». выстрелил из ракетницы. Вы также откроете для себя новые способности оружия в игре, а также четыре бесплатных безделушки для новых персонажей.