World War Z объединится с The Walking Dead: новый сюжетный кроссовер стартует в январе 2026

Saber Interactive официально анонсировала крупный кроссовер для World War Z — следующая сюжетная кампания будет создана совместно с сериалом The Walking Dead от AMC. Запуск обновления намечен на январь 2026 года.

Игроков ждут три новых сюжетных главы, посвящённых выживанию в мире зомби, а также возможность сыграть за культовых персонажей вселенной The Walking Dead. В числе доступных героев — Рик Граймс, Мишонн, Ниган и Дэрил Диксон.

Кроссовер выйдет на всех актуальных платформах: PlayStation 4 и 5, Xbox One, Xbox Series S|X и PC. Вместе с анонсом разработчики опубликовали и первый трейлер, демонстрирующий атмосферу и ключевых персонажей обновления.