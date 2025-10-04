World War Z обновили: тяжёлое вооружение получило 24 уникальных перка

Кооперативный зомби-шутер World War Z получил крупное обновление под названием Heavy Ordnance. Главным нововведением стала система перков для тяжёлого вооружения, которая кардинально меняет геймплей.

Теперь игроки могут прокачивать бензопилу, пулемёт, гранатомёт, огнемёт и другое мощное оружие, выбирая из 24 уникальных улучшений. Перки также добавили и для некоторых стандартных винтовок, таких как Mk110 и ARK-103. Чтобы испытать обновлённый арсенал, в игру добавили шесть новых мутаторов: Dead Pirate, Paralytic toxin, Ouch!, Sharing is Caring, Arm Weakness и Slot machine. Каждый из них вносит свои правила в сражения с ордами зомби.

Не осталась без внимания и косметика. Игроки получат три новые рамки для профиля, безделушку с глазами в банке и два набора раскрасок для оружия — Vibrant Halloween Weapon Skin Pack и Raging Phoenix Weapon Skin Pack. Обновление также включает исправление различных ошибок и проблем с локализациями. Со всеми деталями патча можно ознакомиться на официальной странице игры в Steam