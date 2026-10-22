World War Z отправляется во Флориду - Saber анонсировала обновление Viral State

Студия Saber Interactive анонсировала обновление «Viral State» для World War Z — захватывающего кооперативного экшена о зомби-апокалипсисе. Выход обновления запланирован на 12 ноября для ПК (в Steam и Epic Games Store), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One. «Viral State» привносит в игру массу нового контента и улучшений: игроков ждут как бесплатные нововведения, так и платные сюжетные дополнения, благодаря которым мир World War Z станет ещё масштабнее, ярче и солнечнее.
Главным событием станет платное дополнение «Florida Episode», включающее три обширные новые карты и четырёх новых персонажей. Кроме того, обновление «Viral State» предложит всем игрокам новое оружие и улучшения для системы ежедневных испытаний, а также платный набор обликов для персонажей — «Vacation Heat».
Выберите одного из четырёх закалённых в боях выживших — Вэл, Цезаря, Мо или Криса — и защитите «Штат аллигаторов» от орд заражённых монстров. Сражения развернутся в парках развлечений, барах и других знаковых местах, включая такие популярные курорты, как Майами и Ки-Уэст.
Обновление «Viral State» добавит в игру множество интересного контента — как бесплатного, так и платного, в том числе:
- Платное дополнение «Florida Episode»: по цене $9,99 игроки получат новую сюжетную кампанию, состоящую из трёх карт во Флориде, а также четырёх бесстрашных героев.
- Бесплатное оружие и новые возможности: в вашем распоряжении окажутся микропирометр (новое тяжёлое оружие) и парные камы (лёгкое оружие ближнего боя) — каждое со своими уникальными бонусами и способностями. Обновление системы ежедневных испытаний: вас ждёт множество улучшений, призванных сделать игровой процесс комфортнее. Среди них — новый таймер, переработанный интерфейс, обновлённая система замены заданий, уточнённые описания испытаний, а также возможность закреплять задания для быстрого доступа к ним.
- Дополнение «Premium Vacation Heat Character Skins Pack»: этот набор из четырёх косметических обликов для выживших — Хироиджи Окады, Элоизы Дюран, Анхеля Флореса и Марин Леблан — позволит вам защищать Флориду, сохраняя при этом стиль и комфорт даже в самую жаркую погоду.
А вот и первые падальщики начинают подтягиваться.