World War Z отправляется во Флориду - Saber анонсировала обновление Viral State

Студия Saber Interactive анонсировала обновление «Viral State» для World War Z — захватывающего кооперативного экшена о зомби-апокалипсисе. Выход обновления запланирован на 12 ноября для ПК (в Steam и Epic Games Store), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One. «Viral State» привносит в игру массу нового контента и улучшений: игроков ждут как бесплатные нововведения, так и платные сюжетные дополнения, благодаря которым мир World War Z станет ещё масштабнее, ярче и солнечнее.

Главным событием станет платное дополнение «Florida Episode», включающее три обширные новые карты и четырёх новых персонажей. Кроме того, обновление «Viral State» предложит всем игрокам новое оружие и улучшения для системы ежедневных испытаний, а также платный набор обликов для персонажей — «Vacation Heat».

Выберите одного из четырёх закалённых в боях выживших — Вэл, Цезаря, Мо или Криса — и защитите «Штат аллигаторов» от орд заражённых монстров. Сражения развернутся в парках развлечений, барах и других знаковых местах, включая такие популярные курорты, как Майами и Ки-Уэст.

Обновление «Viral State» добавит в игру множество интересного контента — как бесплатного, так и платного, в том числе: