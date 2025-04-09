World War Z получила новое обновление с несколькими новыми функциями

Вышло новое обновление Сообщества для World War Z, кооперативного зомби-шутера от Saber Interactive. Испытайте новые мутаторы, испытания навыков и награды на ПК, PlayStation и Xbox.
Оно принесло семь совершенно новых мутаторов и три переработанных для режима Challenge Horde, в том числе:
Новые мутаторы
- Горячая новость: появляется необычный Джаггернаут, не получающий урона от огня и поджигающий своими атаками.
- Кластерные снаряды: минометные снаряды заменены на кластерные снаряды, которые взрываются несколько раз, но наносят меньше урона
- Двойник: во время волны на вас нападет зомби-версия вас
- Огнестойкость: зомби не получают урона от огня и не горят
- Кислотный плевок: заражение инфекцией наносит постоянный урон, а не превращает вас в зомби
- Эффективная защита: защитные комплекты имеют увеличенную емкость боеприпасов и прочность, но стоят дороже (постоянный мутатор)
- Завышенная цена: защитные комплекты стоят дороже
Переработанные мутаторы
- Эпилог: при атаке последних ворот выделяется смертельный для зомби газ (теперь перезаряжается после пяти волн)
- Распродажа: защитные комплекты стали дешевле, но вы больше не найдете предметов
- Налоги: защитные комплекты стали дороже, но вы можете найти вдвое больше предметов
Сегодняшнее обновление также представляет Испытания Сообщества — новый тип событий, в которых участвуют и вносят свой вклад все игроки. Каждое испытание имеет ограничение в семь дней, и все игроки, внесшие минимальный вклад, будут вознаграждены, если они успешно выполнены. Эти награды уникальны и не могут быть повторены. Испытания сообщества планируется проводить несколько раз за обновление. Приз за первое испытание — новый скин для пулемета MAG5.
Кроме того, режим Extinction был переработан и теперь доступен только после завершения любой карты на безумном уровне сложности. В настоящее время в режиме есть два эпизода, из которых можно выбрать, и завершение любого из них разблокирует награду. Игроки также обнаружат дополнительные награды за прохождение режима Extinction, включая новые скины для тяжелого штурмового дробовика Taiga-12, Hailstorm MGL и гранатомета RPGL4.
Новость отличная. Но хотелось бы ещё чтоб они сервера свои поправили, геймеры с разных стран жалуются, включая меня - дисконекты, не подключается к серверам (у меня так вообще редко получается подключится), временами огромный пинг, даже если подкл к тебе. Уже как почти месяц эта проблема, возможно это как раз таки из за этой обновы, надеюсь что после обновы все станет как раньше :)
лучше бы рассказали, почему игра вылетает по кд, когда пытаешься поиграть с другом через разные лаунчеры (егс и стим)
раньше нормально всё было