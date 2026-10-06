World War Z получила Waves of Lead - орды зомби стали ещё опаснее благодаря новым правилам боя

Saber Interactive выпустила бесплатное обновление Waves of Lead для World War Z, добавившее в кооперативный зомби-экшен новый контент и дополнительные способы изменить привычные правила сражений. Обновление уже доступно на PC, PlayStation и Xbox.

Главным нововведением стал набор из пяти новых мутаторов, которые заметно меняют возможности оружия и условия боя. Бензопила SchreiTech Forest Warrior после опустошения топлива даёт маскировку на три секунды, пулемёт MAG5 защищает от захватов во время прицеливания, а Hailstorm MGL получает кассетные боеприпасы. Кроме того, Taiga-12 может стрелять зажигательными патронами, а винтовка BF25 — боеприпасами, пробивающими одного зомби и взрывающимися после попадания в следующего.

Для тяжёлого оружия добавили шесть новых перков, а арсенал пополнился двуствольным дробовиком Bullpup и оружием ближнего боя «Газовый ключ». Игроки также получили три новые кастомизационные рамки.

Отдельным испытанием стал режим «Исчезновение» для DLC World War Z x The Walking Dead. Владельцы дополнения смогут столкнуться с ордами ходячих на знакомых локациях из сериала — в Тюрьме, Александрии и Мемориальной больнице Грейди. Режим предлагает экстремальный уровень сложности и рассчитан на тех, кому стандартных испытаний уже недостаточно.

Одновременно с обновлением Saber Interactive выпустила платный набор обликов оружия Valhalla Raider за $4,99. В него входят пять вариантов оформления для Geist 17, ARK-103, BSG-12, Paladin и Taiga-12.

Обновление Waves of Lead продолжает развивать World War Z через комбинацию нового оружия и необычных правил, заставляя игроков по-новому использовать уже знакомый арсенал.