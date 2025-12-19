World War Z преодолела отметку в 30 миллионов игроков по всему миру

Кооперативный зомби-экшен World War Z достиг новой внушительной вехи — в игру уже сыграли более 30 миллионов человек по всему миру. Разработчики поблагодарили сообщество за многолетнюю поддержку, отметив, что именно активность игроков позволила проекту оставаться актуальным на протяжении многих лет.

По словам авторов, с таким количеством «выживших» у человечества куда больше шансов справиться с ордами Зиков. World War Z продолжает получать обновления, новый контент и улучшения, поддерживая интерес как ветеранов, так и новичков.

