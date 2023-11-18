Разработчики 2D-экшена Worldless вдохновлялись Devil May Cry и Octopath Traveler

В преддверии выхода атмосферного 2D-приключения Worldless, издатель Thunderful и разработчики Coatsink и Noname Studios выпустили второй видеоролик, в котором глубже раскрывается механика игры. В продолжение первого видеоролика о бое, в нем объясняется, как в игре реализованы идеи таких игр, как Devil May Cry и Octopath Traveler, в сочетании пошагового боя и боя в реальном времени, а также дается намек на сложного босса игры. встречи.

Креативный директор и директор по анимации Джоэл Розет объясняет важность «Банка поглощения», ключевого механизма, присутствующего в бою, который заполняется, когда игрок наносит урон врагу и истощается при получении ударов. Он подробно описывает расчеты риска и вознаграждения, которые игроки должны сделать, решая медленно заполнить резервуар поглощения и раскрыть все входные данные для атаки или ускорить процесс, угадывая входные данные. Джоэл также рассказывает о том, как Worldless включает в себя систему, похожую на «Измеритель стиля» в играх Devil May Cry, когда дело доходит до поглощения урона, и систему блоков, вдохновленную системой «Stagger» Octopath Traveler. Он даже предлагает познакомиться с непростыми битвами с боссами Worldless и понять, как объединение ваших навыков является ключом к успеху.

Действие Worldless происходит в то время, когда правила существования остаются неопределенными. В этой абстрактной обстановке игроки обнаружат сущности с противоположными целями. Одна половина зациклена на добродетели своей природы, другая стремится обменять ее на свою кончину. Это неизбежно ввергает их в конфликт, поскольку они борются за трансцендентность, и вы окажетесь втянутыми в эту борьбу, оставив возможность самостоятельно интерпретировать загадочное повествование игры и ее темы роста и понимания.

Worldless выйдет на ПК, Xbox, PlayStation и Switch 21 ноября