В Steam скоро выйдет Worlds - хоррор в стиле PS1 в постсоветском пространстве

В стим скоро выйдет хоррор в стиле PS 1 в пост советском пространстве

Worlds — это психологический хоррор с глубоким сюжетом, где ничто не случайно. Повествование ведётся нетрадиционным способом — не через диалоги или рассказчика, а через окружение и тонкие детали. Каждый может понять эту историю по-своему. Именно это делает её личной и уникальной — благодаря нетрадиционному способу подачи и скрытому смыслу, таящемуся под поверхностью. Для кого-то история покажется очевидной, для других — сложной и многослойной. Вы сами выбираете, что видеть.

Но помните: сколько бы интерпретаций ни возникало, всегда будет только один канон.

В этой игре ничто не делается без причины.