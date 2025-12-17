В Steam скоро выйдет Worlds - хоррор в стиле PS1 в постсоветском пространстве

В стим скоро выйдет хоррор в стиле PS 1 в пост советском пространстве
Worlds — это психологический хоррор с глубоким сюжетом, где ничто не случайно. Повествование ведётся нетрадиционным способом — не через диалоги или рассказчика, а через окружение и тонкие детали. Каждый может понять эту историю по-своему. Именно это делает её личной и уникальной — благодаря нетрадиционному способу подачи и скрытому смыслу, таящемуся под поверхностью. Для кого-то история покажется очевидной, для других — сложной и многослойной. Вы сами выбираете, что видеть.
Но помните: сколько бы интерпретаций ни возникало, всегда будет только один канон.
В этой игре ничто не делается без причины.
Ещё один результат распространения всяких, онлайн конторок по обучению работы с движками.
Очередная поделка? )))
Ох уж этот стиль пс1
Сделать пиксельную графику и назвать это стилем пс 1 ...
тем временем графика у юбисофт
полигоны не дергаются, текстуры мыльные, но хайрезные. стилизация - кал.
молодой чемодан мог бы ради интереса запустить хоть одну игру с ПС1, прежде чем делать этот высер на юнити