Worlds - хоррор в постсоветском пространстве с запутанным сюжетом вышла в Steam

Worlds погружает игроков в психологический хоррор с уникальной подачей сюжета. Разработанный одним автором, проект сочетает ретро-графику в стиле PS1 с глубокой историей и множеством философских подтекстов. Игроки смогут открыть три финала и один секретный, исследуя скрытые уровни и отсылки.

Сюжет подается через окружающую среду и мельчайшие детали, а не диалоги или рассказчика, что делает каждый опыт личным и многозначным. Worlds приглашает самостоятельно интерпретировать историю: для одних она будет понятна сразу, для других — многослойна и таинственна. Инди-хоррор обещает атмосферу тревоги, глубокий лор и уникальное погружение в мрачный мир, где каждый выбор отражается на восприятии событий.