Worms отмечает 30 лет: распродажа игр и бесплатные обои для фанатов

Культовой серии Worms исполнилось 30 лет, и студия Team17 решила отпраздновать юбилей вместе с фанатами. Первая часть игры вышла 31 октября 1995 года на MS-DOS, положив начало одной из самых известных серий про мультяшных червячков и их эпические битвы.

В честь юбилея с конца октября стартовала распродажа всех 12 игр серии, которая продлится до 29 ноября. В рамках акции игроки могут приобрести Worms Armageddon, Ultimate Mayhem, Reloaded и даже самую первую часть на платформе Steam.

Кроме того, Team17 бесплатно раздаёт обои с червячками для рабочего стола, позволяя поклонникам добавить немного веселья в повседневную жизнь. Последней игрой франшизы стала Worms Across Worlds — эксклюзив для Apple Arcade.

Несмотря на празднование юбилея, история студии была непростой: в 2023 году Team17 провела массовые сокращения, и под увольнения попали разработчики, участвовавшие в создании игр серии Worms. Тем не менее, 30-летие Worms напоминает о её важности и культовом статусе в игровой индустрии.