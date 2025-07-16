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Worms Across Worlds 07.08.2025
Аркада, Тактика, Кооператив
7 1 оценка

Новая часть Worms выйдет только в Apple Arcade

Solstice Solstice

Team17 анонсировала новую часть серии Worms — Worms Across Worlds. Разработкой занимаются студии Behaviour Interactive и StoryToys Limited, а сама игра станет эксклюзивом для подписчиков Apple Arcade.

В этот раз червячки отправятся в путешествие по мультивселенной. Игрокам предложат исследовать пять уникальных миров, пройти 12 глав и более 100 миссий — как в одиночку, так и в кооперативе. Также в игре будет мультиплеер до 4 команд с возможностью сражаться с друзьями или против ИИ в локальном режиме. Кроме того, в новой части появится тренировочная арена для оттачивания навыков.

Выход Worms Across Worlds состоится 7 августа 2025 года.

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4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
TerryTrix

Стоп, ЧТООО?!

Они что окончательно добить серию захотели?!

Ех, пойду что-ли переиграю в классический Armageddon.

2
lowkek

Дайте ремастеры Worms 3D и Forts и больше мне ничего от этой франшизы не нужно

1
Генерал Анатолий

Наверно не хотят видеть в стиме онлайн в 100 человек

Юрий Пенкин

пошла франшиза по рукам