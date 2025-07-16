Новая часть Worms выйдет только в Apple Arcade

Team17 анонсировала новую часть серии Worms — Worms Across Worlds. Разработкой занимаются студии Behaviour Interactive и StoryToys Limited, а сама игра станет эксклюзивом для подписчиков Apple Arcade.

В этот раз червячки отправятся в путешествие по мультивселенной. Игрокам предложат исследовать пять уникальных миров, пройти 12 глав и более 100 миссий — как в одиночку, так и в кооперативе. Также в игре будет мультиплеер до 4 команд с возможностью сражаться с друзьями или против ИИ в локальном режиме. Кроме того, в новой части появится тренировочная арена для оттачивания навыков.

Выход Worms Across Worlds состоится 7 августа 2025 года.