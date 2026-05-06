Инсайдер показал возможную новую игру по Worms

Вокруг серии Worms снова началось движение — в соцсетях появилась странная утечка, намекающая на разработку новой части. Причём источник информации выглядит максимально сомнительно, что только подогревает интерес.

Некий аккаунт с говорящим названием Evil Leeker Man внезапно начал публиковать материалы, связанные с неанонсированными играми. Среди них оказались скриншоты и упоминания проекта под кодовым названием Project Arrakis, который якобы имеет отношение к Worms.

По словам автора утечки, речь идёт о тактической игре, что в целом укладывается в традиции серии. Вместе с этим были показаны изображения и намёки на наличие тестовой версии в Steam, что может указывать на закрытое тестирование проекта внутри студии Team17.

Откуда именно у источника эти материалы — неизвестно. Есть версия, что он может быть участником тестирования или получил данные от кого-то из тестеров. Пока никаких подтверждений этому нет.

Сама по себе ситуация выглядит довольно необычно: аккаунт почти не проявлял активности, а затем резко начал делиться инсайдами. Это заставляет относиться к информации с осторожностью.