Сборник Worms Armageddon: Anniversary Edition превратился в настоящий музей для фанатов

Team17 продолжает удивлять поклонников классических «червячков». В свежем патче Backworms Compatible Update для Worms Armageddon: Anniversary Edition разработчики добавили сразу три ретро-версии игры, которые теперь доступны прямо внутри юбилейного издания:
- Worms для SNES,
- Worms на Sega Mega Drive (Genesis),
- Worms World Party с Game Boy Advance.
Это не просто декоративные пасхалки — это полноценные играбельные версии, дополненные контентом из переиздания. С помощью специального кода Boggy B можно открыть весь доступный арсенал, карты и фишки даже в старых 16-битных вариантах. Это значит, что пиксельные «червяки» теперь играются с размахом современного Armageddon.
Патч стал частью поддержки, приуроченной к 26-летию оригинальной Worms Armageddon. Разработчики называют юбилейное издание не просто ремастером, а «музеем Worms», объединяющим культовые эпохи франшизы в одном месте.
Уиии.. Банановая бомба...
уиии... Святая бомба...
БАХ!!!
Не понял, а в Стиме есть анниверсали коллекшн?
К сожалению..НЕТ!
И АААА!!!