Сборник Worms Armageddon: Anniversary Edition превратился в настоящий музей для фанатов

Team17 продолжает удивлять поклонников классических «червячков». В свежем патче Backworms Compatible Update для Worms Armageddon: Anniversary Edition разработчики добавили сразу три ретро-версии игры, которые теперь доступны прямо внутри юбилейного издания:

Worms для SNES,

Worms на Sega Mega Drive (Genesis),

Worms World Party с Game Boy Advance.

Это не просто декоративные пасхалки — это полноценные играбельные версии, дополненные контентом из переиздания. С помощью специального кода Boggy B можно открыть весь доступный арсенал, карты и фишки даже в старых 16-битных вариантах. Это значит, что пиксельные «червяки» теперь играются с размахом современного Armageddon.

Патч стал частью поддержки, приуроченной к 26-летию оригинальной Worms Armageddon. Разработчики называют юбилейное издание не просто ремастером, а «музеем Worms», объединяющим культовые эпохи франшизы в одном месте.