Team17 показала умную пушку в Worms: Galactic Tactics — трёхмерной пошаговой тактической roguelike-игре. Ролик демонстрирует новое оружие, сражения на разрушаемых аренах, модификации классического арсенала и стратегические комбинации.

Командам червей предстоит подниматься по рангам Галактической перчатки, сражаться за выживание и добраться до императора Флагга.

Умная пушка расширяет тактические возможности: её можно использовать вместе с другим оружием и модификациями, подбирая комбинации под ситуацию на поле боя.

Worms: Galactic Tactics выйдет в 2027 году на PC, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S и PlayStation 5.