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Worms: Galactic Tactics 2027 г.
Аркада, Мультиплеер, Пошаговая, Тактика, Юмор, Научная фантастика , Рогалик
7 8 оценок

Worms: Galactic Tactics показали тактические бои на разрушаемых аренах

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Студия Absolutely Games показала Worms: Galactic Tactics — трёхмерную пошаговую тактическую roguelike-игру. Ролик демонстрирует сражения на полностью разрушаемых аренах, классическое оружие, его модификации и стратегические комбинации.

Игрокам предстоит подниматься по рангам в Galactic Gauntlet, сражаться за выживание, богатство и славу, а затем бросить вызов императору Флаггу.

Классическое вооружение Worms можно будет улучшать и переосмысливать, подбирая новые свойства под выбранную тактику.

Worms: Galactic Tactics выйдет в 2027 году на PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S и PlayStation 5.

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