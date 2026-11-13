Worms: Galactic Tactics показали тактические бои на разрушаемых аренах

Студия Absolutely Games показала Worms: Galactic Tactics — трёхмерную пошаговую тактическую roguelike-игру. Ролик демонстрирует сражения на полностью разрушаемых аренах, классическое оружие, его модификации и стратегические комбинации.

Игрокам предстоит подниматься по рангам в Galactic Gauntlet, сражаться за выживание, богатство и славу, а затем бросить вызов императору Флаггу.

Классическое вооружение Worms можно будет улучшать и переосмысливать, подбирая новые свойства под выбранную тактику.

Worms: Galactic Tactics выйдет в 2027 году на PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S и PlayStation 5.