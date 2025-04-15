Градостроительный хоррор Worshippers of Cthulhu выходит из раннего доступа 22 мая

Градостроительный хоррор-симулятор Worshippers of Cthulhu от Crazy Goat Games и Crytivo готовится к полноценному релизу. Уже 22 мая игра покинет ранний доступ в Steam, в котором она находилась с октября 2024 года.

Вместе с этим разработчики выпустили финальное обновление ранней версии. В него вошла новая карта-песочница The Echoing Shores с уникальными миссиями и модификаторами, хоррор-специализации для усиления призванных монстров, обновлённый интерфейс управления культом и возможность сохранять опыт последователей при перемещении между островами. Также были добавлены фильтры и проведена оптимизация.

После релиза игроков ждут третья и четвёртая главы с новыми испытаниями, церемониями и лором, а также визуальные улучшения и… «ужас, поднимающийся из глубин». Разработчики обещают полировку игрового опыта и таинственные секреты, доступные лишь самым верным последователям.