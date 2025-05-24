Градостроительный симулятор Worshippers of Cthulhu покинул ранний доступ и получил одобрение игроков

Польская студия Crazy Goat Games выпустила полную версию своей градостроительной стратегии Worshippers of Cthulhu, и игра получила теплый прием. В Steam у нее 81% положительных отзывов за последний месяц, а пиковый онлайн за последние сутки превысил 500 игроков, что значительно больше, чем раньше.

Worshippers of Cthulhu вдохновлена произведениями Лавкрафта. Игрокам предстоит управлять городом, жители которого поклоняются Древним, и строить процветающий мегаполис, развивая производственные цепочки и расширяясь на новые острова.

В версии 1.0 добавили заключительные главы сюжета, новую церемонию, нового врага, локацию и ритуал. Разработчики также опубликовали минимальные и рекомендуемые системные требования для игры на ПК.

До 5 июня игру можно купить в Steam со скидкой 30%. Сейчас самое подходящее время, чтобы ознакомиться с проектом.