Релиз Worshippers of Cthulhu на Xbox - градостроительный симулятор города культистов. Вызови монстров Лавкрафта

27 марта мрачный аналог ANNO — экономическая градостроительная песочница Worshippers of Cthulhu выходит на консоли Xbox Series X | S.

После почти года с релиза в Steam игра набрала более 1200 очень положительных отзывов.

Worshippers of Cthulhu — это экономический симулятор колонии культистов во вселенной Лавкрафта. Начиная с небольшой деревни в глуши мрачных болот, вы создаёте целые города, жители которых посвятили свою жизнь одной цели — пробуждению Ктулху.

Вы — жрец Ктулху, а ваша паства — не просто сумасшедшие фанатики. В ваших руках окажется настоящая тёмная магия Ктулху и возможность призывать лавкрафтианские ужасы себе на службу. А подлинное пробуждение Дагона и самого Ктулху станет вашей истинной наградой.

В Worshippers of Cthulhu вам предстоит:

возглавить Культ Ктулху;

построить город культистов (и не один!);

проводить тёмные ритуалы, дарующие сверхъестественные силы и призывающие древних существ в ваше услужение;

истреблять неверных, отказавшихся встать на путь Ктулху.

Ищите Worshippers of Cthulhu в магазинах Steam и Xbox.