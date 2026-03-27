Релиз Worshippers of Cthulhu на Xbox - градостроительный симулятор города культистов. Вызови монстров Лавкрафта

27 марта мрачный аналог ANNO — экономическая градостроительная песочница Worshippers of Cthulhu выходит на консоли Xbox Series X | S.
После почти года с релиза в Steam игра набрала более 1200 очень положительных отзывов.
Worshippers of Cthulhu — это экономический симулятор колонии культистов во вселенной Лавкрафта. Начиная с небольшой деревни в глуши мрачных болот, вы создаёте целые города, жители которых посвятили свою жизнь одной цели — пробуждению Ктулху.
Вы — жрец Ктулху, а ваша паства — не просто сумасшедшие фанатики. В ваших руках окажется настоящая тёмная магия Ктулху и возможность призывать лавкрафтианские ужасы себе на службу. А подлинное пробуждение Дагона и самого Ктулху станет вашей истинной наградой.
В Worshippers of Cthulhu вам предстоит:
- возглавить Культ Ктулху;
- построить город культистов (и не один!);
- проводить тёмные ритуалы, дарующие сверхъестественные силы и призывающие древних существ в ваше услужение;
- истреблять неверных, отказавшихся встать на путь Ктулху.
геймпадом пздц неудобно
аа играл в неё. прикольная но на поздних этапах станвоится довольно душной и в целом неприятной. вобщем на любителя игра получилась. весьма на любителя