ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Worshippers of Cthulhu 21.10.2024
Стратегия, Строительство
7 60 оценок

Релиз Worshippers of Cthulhu на Xbox - градостроительный симулятор города культистов. Вызови монстров Лавкрафта

Играть или Нет Играть или Нет

27 марта мрачный аналог ANNO — экономическая градостроительная песочница Worshippers of Cthulhu выходит на консоли Xbox Series X | S.

После почти года с релиза в Steam игра набрала более 1200 очень положительных отзывов.

Worshippers of Cthulhu — это экономический симулятор колонии культистов во вселенной Лавкрафта. Начиная с небольшой деревни в глуши мрачных болот, вы создаёте целые города, жители которых посвятили свою жизнь одной цели — пробуждению Ктулху.

Вы — жрец Ктулху, а ваша паства — не просто сумасшедшие фанатики. В ваших руках окажется настоящая тёмная магия Ктулху и возможность призывать лавкрафтианские ужасы себе на службу. А подлинное пробуждение Дагона и самого Ктулху станет вашей истинной наградой.

В Worshippers of Cthulhu вам предстоит:

  • возглавить Культ Ктулху;
  • построить город культистов (и не один!);
  • проводить тёмные ритуалы, дарующие сверхъестественные силы и призывающие древних существ в ваше услужение;
  • истреблять неверных, отказавшихся встать на путь Ктулху.

Ищите Worshippers of Cthulhu в магазинах Steam и Xbox.

Консоли Релизы
Источник
1
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
вортигонт вортигонтович

геймпадом пздц неудобно

2
Niт6iтЛиsт4n

аа играл в неё. прикольная но на поздних этапах станвоится довольно душной и в целом неприятной. вобщем на любителя игра получилась. весьма на любителя