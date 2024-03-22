Во славу Ктулху! Состоялся анонс зловещего градостроительного симулятора Worshippers of Cthulhu

Польская студия Crazy Goat Games представила первый трейлер своей грядущей игры. Во время игровой презентации Future Games Show Spring 2024 мы увидели, как будут выглядеть молитвы, возносимые к великому божеству, созданному писателем Г.П. Лавкрафтом.

В Worshippers of Cthulhu, так называется градостроительный симулятор, нам предстоит сыграть роль лидера культа, который должен распорядиться судьбой поклоняющихся ему людей. В ходе игры мы будем не только совершать темные ритуалы, но и заботиться о правильном развитии города во славу могущественного Ктулху.

По словам разработчиков, строить и развивать свои поселения мы будем на многочисленных островах. Управление производством также будет входить в наши обязанности.

Благодаря темным ритуалам мы будем вступать в контакт с другими существами, придуманными Лавкрафтом. Таким образом, мы получим тайные знания и сверхъестественные благословения, необходимые для дальнейшего прогресса.

Мир Worshippers of Cthulhu также будет наполнен неверующими (кто-то же должен быть принесен в жертву, верно?), которых, однако, можно будет "обратить". Кроме того, они проявят себя как источник сырья, необходимого для развития городов.

Пока не известно, когда именно игра от Crazy Goat Games выйдет на рынок. Ожидается, что она дебютирует в раннем доступе на Steam в 2024 году. Также она появится на платформе Epic Games Store.