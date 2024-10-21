Вышла стратегия Worshippers of Cthulhu, где надо поклоняться Ктулху

Студия Crazy Goat выпустила градостроительный симулятор Worshippers of Cthulhu в раннем доступе Steam. В нем игрокам предстоит восстанавливать древний город Р'льех, приносить кровавые жертвы Ктулху и призывать чудовищ из Бездны.



Если геймер сумеет привести культ Древнего бога к процветанию, Ктулху пробудится. В мире будет установлен новый порядок, и игроки смогут увидеть плоды своих трудов.

В раннем доступе Worshippers of Cthulhu неполная сюжетная кампания и небольшое количество карт. Субтитры и интерфейс игры переведены на русский. Разработчики обещают добавлять новый контент в следующих обновлениях. До 4 ноября 2024 года в Steam градострой можно купить за 792 рублей со скидкой 10%.