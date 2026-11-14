Worst Class Ever - новая асимметричная многопользовательская игра про шалости в японской школе

Вдохновение для игры авторы черпали из реальных школьных проделок — вроде эссе на тему «Молчание — золото», законченного фразой «…но не так золото, как моя задница», которое учитель разорвал, не читая. Worst Class Ever переносит этот дух в игровую форму.

Семеро игроков-хулиганов должны совершать мелкие пакости, не привлекая внимания учителя. Воспитанные NPC служат прикрытием: на их фоне нужно оставаться незамеченным. Учитель, в свою очередь, пытается вычислить нарушителей.

Список локаций охватывает разные части школы: компьютерные классы, спортивные дорожки, лекционные залы со ступенями. Главный герой, Бэгси, сидит за партой у окна в задней части класса — классическая аниме-позиция.

Игра выглядит мило и причудливо, но при этом задаётся вопросами: почему учитель не может перестать ухмыляться, почему у героя дымовая граната, почему урок проходит в темноте и почему учителям разрешено бить учеников и привязывать их к деревянным столбам. «Worst Class Ever определённо не хоррор-игра, но никто бы не отправил бы своих детей в это конкретное учебное заведение», — игру отделяет «всего один пакет текстур от более общительной версии Little Nightmares».

Официальная дата выхода и платформы пока не объявлены.