Издатель KRAFTON и студия 5minlab представили новый трейлер кооперативного экшена WPCA: World Phasebound Control Authority. Ролик посвящён игровому миру и сверхъестественным угрозам, с которыми предстоит столкнуться участникам специального подразделения. Одновременно разработчики объявили о закрытом альфа-тестировании, которое состоится с 16 по 22 декабря на PC и PlayStation 5. Регистрация желающих уже открыта на официальном сайте проекта.

В WPCA игрокам предстоит взять на себя роль сотрудников корейского отделения организации World Phasebound Control Authority, занимающейся поиском и локализацией сверхъестественных аномалий. Эти существа и явления получили название Phasebounds и представляют основную угрозу в игре.

Охота на них не ограничится простым уничтожением противников. Участникам предстоит выслеживать аномалии, обезвреживать их и готовиться к столкновениям с более опасными разновидностями. Для этого предусмотрена система создания оружия и развития персонажа: по мере прохождения игроки смогут совершенствовать своё снаряжение и открывать возможности, необходимые для борьбы с новыми угрозами.

Кооперативная составляющая станет важной частью игрового процесса, хотя разработчики пока не раскрыли подробности командных механик и доступных режимов. Предстоящая альфа-версия позволит оценить ранний вариант проекта и, вероятно, даст представление о том, как устроена охота на Phasebounds.

Полноценный релиз WPCA: World Phasebound Control Authority запланирован на 2028 год. Игра выйдет на PC через Steam и PlayStation 5. До этого момента у разработчиков будет достаточно времени на доработку проекта, а декабрьское тестирование станет одной из первых возможностей для игроков познакомиться с ним.