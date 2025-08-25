Wraith Ops пытается покорить жанр тактических шутеров - представлен первый геймплейный трейлер

Рынок тактических шутеров давно освоен крупными студиями, но новые команды продолжают бороться за своё место. Grassrootz Studio совместно с Team17 решили бросить вызов жанру, представив Wraith Ops. Проект обещает вернуть дух кооперативных боёв, напоминая лучшие моменты Battlefield, но с собственным подходом.

На gamescom 2025 был показан новый трейлер, раскрывающий три класса персонажей: стратегический специалист, мощный тяжеловес и манёвренный нападающий. Каждый класс имеет уникальные способности, что позволит игрокам комбинировать тактики и экспериментировать с командной игрой.

Team17 обеспечит проекту полноценную поддержку: от технической стороны до маркетинга, что создаёт предпосылки для успешного старта. Разработчики делают ставку на кооперативный режим, надеясь привлечь как ветеранов жанра, так и новых игроков, которые ищут динамичные и тактически насыщенные сражения.

Хотя конкуренция жёсткая, Wraith Ops показывает, что даже небольшие студии способны предложить свежий взгляд на устоявшиеся форматы и напомнить игрокам, почему они полюбили тактические шутеры.