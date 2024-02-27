На ПК состоялся релиз полной версии WRATH: Aeon of Ruin, шутера от первого лица, вдохновленного Quake

WRATH: Aeon of Ruin, мрачный фэнтезийный хоррор-шутер от первого лица на базе оригинального движка Quake от издателей 3D Realms и Fulqrum Publishing и разработчиков KillPixel Games и Slipgate Ironworks, вышел из раннего доступа и сегодня представляет версию 1.0 на ПК в Steam, Epic Game Store и GOG. Поклонники могут ожидать обновлений консольных версий позднее в 2024 году.

В версии WRATH 1.0 представлен новый хаб, три битвы с боссами, завершающие каждый эпизод, 3 новых вида оружия, 4 новых врага, 2 новых знака и 5 новых артефактов, а также полностью реализованная история, которую игроки смогут испытать.

Помимо нового контента, WRATH 1.0 содержит множество дополнительных обновлений и улучшений, включая новое руководство, знакомящее с игровой механикой и миром игры. Это в дополнение к многочисленным изменениям в ИИ противника и производительности игры.