На ПК состоялся релиз полной версии WRATH: Aeon of Ruin, шутера от первого лица, вдохновленного Quake

WRATH: Aeon of Ruin, мрачный фэнтезийный хоррор-шутер от первого лица на базе оригинального движка Quake от издателей 3D Realms и Fulqrum Publishing и разработчиков KillPixel Games и Slipgate Ironworks, вышел из раннего доступа и сегодня представляет версию 1.0 на ПК в Steam, Epic Game Store и GOG. Поклонники могут ожидать обновлений консольных версий позднее в 2024 году.
В версии WRATH 1.0 представлен новый хаб, три битвы с боссами, завершающие каждый эпизод, 3 новых вида оружия, 4 новых врага, 2 новых знака и 5 новых артефактов, а также полностью реализованная история, которую игроки смогут испытать.
Помимо нового контента, WRATH 1.0 содержит множество дополнительных обновлений и улучшений, включая новое руководство, знакомящее с игровой механикой и миром игры. Это в дополнение к многочисленным изменениям в ИИ противника и производительности игры.
Выглядит АРХИПАКОСТНО. Из олдскула-старины они берут всё самое плохое,как специально.Чёрт бы с ними с квадратными модельками и прочим,но текстуры то! Грязная размазня,из-за которой я давно не переигрываю old.Ну подшейдерите, ну пригласите нормального,зрячего художника со вкусом. Покрасьте наконец игру в приемлемые цвета,ведь при грамотном подходе можно сделать конфетку,и даже с претензией,и из кучи того что у них было в распоряжении.Как не стыдно гнать такое govno в 2024 году!? Они горды собой? Я бы после такого 'показу' удавился. Подобные 'творения' нужно расценивать как дешёвое хулиганство и...и не более того.
Нуу, это просто основная возможность постепенно поднятся в игровой индустрии, сделать инди игру с дешёвеньким графоном, если повезёт срубить бабок, потом сделать игру подороже и покруче и через десять-пятнадцать лет превратится в ожиревших от обилия бабла и эффективных менеджеров марамоев типа Юбисофт..
оно реально вышло в релиз?Номасна